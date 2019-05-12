Кокорин мог бы отбыть срок в хозяйственном изоляторе, но не имеет навыки электрика и сантехника

Кокорину прокурор потребовала полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев. Фото: https://vk.com/kokorink9
Кокорину прокурор потребовала полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев. Фото: https://vk.com/kokorink9

Адвокат футболиста рассказал о возможности отбыть срок в СИЗО его подопечного в хозяйственном изоляторе.

Такой вариант уже не рассматривается, рассказал “Известиям” адвокат нападающего “Зенита” Александра Кокорина Андрей Ромашов. Такую возможность предоставляли Кокорону, однако это невозможно. Его подопечный не обладает необходимыми навыками и профессиональной компетенцией, к примеру, сантехника или электрика.

Напомним, что суд признал, что подсудимые совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Согласно вынесенному приговору, Кокорину прокурор потребовала полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кадыров возмущен приговором Кокорина и Мамаева.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр кокорин сизо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция запретила церемонию прощания с Доренко в Москве
Полиция задержала воришек автомобилей в Петербурге и Ленобласти
На Васильевском острове группа людей с топором напала на человека
Детские пособия теперь будут получать по новым правилам
Кокорин мог бы отбыть срок в хозяйственном изоляторе, но не имеет навыки ...
В Приморском районе водитель Mazda наехал на бордюрный камень и скончался
Взорвавшаяся от столкновения с Saab Газель попала на видео
Жители Камчатки на перевёрнутой лодке шесть дней гребли до берега лопатой