Озвучен состав сборной России на игру против Австрии

ЧМ мира по хоккею 2019. Фото: Pixabay

ЧМ мира по хоккею 2019. Фото: Pixabay

Озвучен состав сборной России на игру против Австрии в рамках чемпионата мира по хоккею 2019. Матч пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в воскресенье, 12 мая, в 13:15.

В воротах Андрея Василевского заменит Александр Георгиев.

В первом звене стоят защитники Нестеров и Сергачёв, а также форварды – Малкин, Данонов и Григоренко.

Во втором звене на лед выйдут защитники Зайцев, Орлов, Капризов, Овечкин и Кузнецов.

В третьем звене в защите сыграют Хафизуллин с Гавриковым. Нападающие — Гусев, Анисимов и Кучеров.

В четвёртом звене сыграют Ковальчук, Барабанов, Телегин и Андронов Задоров, который проведет первый матч на ЧМ 2019.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин забросил 8 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.