Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

В списке богатейших людей Великобритании, по версии газеты The Sunday Times, значатся трое россиян — Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман. Весь список можно посмотреть на сайте издания.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов второй год подряд держится на восьмой позиции. Его состояние газета оценила в 11,33 млрд фунтов (14,72 млрд долларов).

Роман Абрамович за 2018 год уверено перемахнул сразу четыре позиции и поднялся с 13-й на девятую строчку рейтинга. По данным Sunday Times, за год его состояние увеличилось на 1,8 млрд фунтов и составило 11,22 миллиарда (14,58 млрд долларов).

Михаил Фридман занял десятое место в списке. Отмечается, что совладелец «Альфа-групп» попал в рейтинг издания впервые. Стоимость активов Фридмана оценивается в 10,9 млрд фунтов (14,17 млрд долларов).

Самыми богатыми людьми Великобритании Sunday Times назвала двух индийских бизнесменов —Шри и Гопи Хиндуя, которые владеют компанией Hinduja Group. Их состояние составляет 22 млрд фунтов (28,6 млрд долларов).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Forbes составил рейтинг богатых семей Кремля и Белого дома.