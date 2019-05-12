Иран пригрозил «ударом в голову» в случае силового шага США

Иран намерен нанести США «удар в голову», если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия. Об этом заявил бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, сообщает Al Arabia.

«Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову», — отметил генерал.

Хаджизаде также подчеркнул, что военное присутствие американцев в регионе представляет серьезную угрозу.

Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен направить к берегам Ирана авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков.

Gazeta.SPb писала, что США упрекнули Россию в манипуляции валютой. В Минфине пригрозили внести РФ вместе с ещё семью странами мира в «черный список». По предварительной информации, в списке финансового ведомства США уже присутствуют 12 государств, а в ближайшее время их количество может увеличиться до 20.