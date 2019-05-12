В Литве завершилось голосование на выборах президента

В Литве закрылись избирательные участки. Голосование на выборах президента страны завершилось в 20:00. По данным ТАСС избирательная явка составила 56,5%, из 2,472 млн обладающих правом голоса граждан.

Как заявила председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матийошайтите, избирателям в Вильнюсском районе не хватило бюллетеней. Отмечается, что на три участка были привезены дополнительные экземпляры.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в команде Зеленского считают закон об украинском языке “кнутом”. Закон об исключительности украинского языка может оказаться “кнутом” для граждан Украины, заявил член штаба избранного президента Зеленского Святослав Юраш.

Юраш считает, что язык должен распространяться по стране органично — а его насильственное внедрение может вызвать недовольство у граждан.