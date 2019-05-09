В команде Зеленского считают закон об украинском языке “кнутом”

Число русскоговорящих в Украине близко к количеству использующих украинский. Фото: pixabay.com

Число русскоговорящих в Украине близко к количеству использующих украинский. Фото: pixabay.com

Юраш считает, что язык должен распространяться по стране органично.

Закон об исключительности украинского языка может оказаться “кнутом” для граждан Украины, заявил член штаба избранного президента Зеленского Святослав Юраш в эфире канала ZIK 9 мая.

Юраш считает, что язык должен распространяться по стране органично — а его насильственное внедрение может вызвать недовольство у граждан.

Закон об использовании исключительно украинского языка во всех сферах приняли в парламенте Украины в апреле. Зеленский, который скоро должен вступить в должность, обещал выяснить, как инициатива скажется на украинцах. В МИД РФ уверены, что такой шаг усилит раскол внутри страны.

Использование языков в Украине разнится в зависимости от региона. По данным Research & Branding Group в 2012 году дома на украинском говорили примерно 44% человек, еще 35% использовали русский и примерно 20% — оба языка.

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