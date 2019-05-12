«Зениту» вручили кубок чемпионов РПЛ

«Сине-бело-голубые» смогут оставить его у себя навсегда.

Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 12 мая, на «Газпром Арене». Футболисты получили чемпионский кубок из рук президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. В честь такого события «зенитовцы» надели золотые футболки.

На снимках и видео, которые публикуют очевидцы, видно, что некоторые «сине-бело-голубые» стоят со своими детьми на руках. Они тоже одеты в форму команды.

Напоминаем, что в это воскресенье футболисты «Зенита» играли против ЦСКА. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу петербуржцев, так что у болельщиков сегодня много поводов для радости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» безоговорочно победил ЦСКА и получает заслуженный кубок. За игрой наблюдало рекордное количество людей, среди них были, например, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер.