Первый канал прокомментировал очередной скандал вокруг «Голоса»

В сети ходят слухи, что семья Микеллы Абрамовой настаивает на том, чтобы итоги проверки шоу были засекречены.

Реакция Первого канала стала известна сегодня, 12 мая. Представители телеканала уверяют, что ничего не знают о просьбе Яна Абрамова, отца победительницы «Голос. Дети». Также в пресс-службе отметили, что продолжают сотрудничать с Talpa, в скором времени должны стать известны результаты проверки, передает РБК.

Представители Алсу также прокомментировали информацию, распространяющуюся в СМИ. Они уверяют, что никто ни о чем не просил. Все это, считает директор певица Сергей Фадеев, лишь попытки оказать на девочку психологическое давление.

Напоминаем, что дочка Алсу победила на «Голос. Дети», что вызвало негодование у телезрителей. Они пишут, что не голосовали за Микеллу и не понимают, как она могла получить заветный приз. После этого руководство Первого канала приняло решение провести проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ сообщили, где за дочь Алсу на “Голосе” странно голосовали.