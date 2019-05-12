В Израиле состоялось официальное открытие «Евровидения-2019»

Сергей Лазарев уже прибыл в Тель-Авив.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая. Торжественная церемония началась с того, что все участники прошлись по «оранжевой дорожке» на площади в самом центре города. Всего попытать удачу на конкурсе приехали 41 национальная делегация – в том числе из России, которую представляет Сергей Лазарев с песней «Scream».

В это воскресенье также начала работу «Деревня Евровидения» – она является крупнейшей из всех, что были до этого. Там смогут собираться болельщики, чтобы смотреть трансляцию конкурса.

Напоминаем, что прежде чем пройти в финал, участники поучаствуют в полуфинале. Сергей Лазарев выступит 16 мая под номером 13 – наконец зрители увидят, какой номер подготовил артист. Финал «Евровидения» состоится уже 18 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лазарев сдал кровь перед Евровидением для определения национальности. Для чего это нужно – не совсем понятно.