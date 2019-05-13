Почему в России дети часто умирают на уроках физкультуры

Кардиолог заметил, что на Западе сердечные приступы случаются не реже, но половину детей спасают.

Кардиолог Федерального медико-биологического агентства рассказал, почему дети в России чаще умирают умирают от сердечных приступов, чем на Западе. По словам Леонида Макарова в эфире канала “Звезда”, в школах России мало кто может оказать первую помощь, тогда как благодаря ей в других странах спасают примерно половину детей.

Макаров привел статистику: на 100 тысяч учеников в России сердечный приступ случается в 1,4 случая. В мире этот показатель чуть меньше — 1,1 случая на 100 тысяч.

По словам эксперта, в школах невысокий уровень квалификации медсестер и нет необходимой техники. Макаров считает, что врачи часто не могут увидеть признаков проблем с сердцем у детей.

При этом эксперт подчеркнул, что на Западе любой оказывающий медпомощь не рискует получить судебный иск, даже если она оказалась неудачной. В России такой человек может попасть под следствие.

В 2017-ом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Санкт-Петербурге снизилась до 604 случаев на 100 тысяч населения по данным медцентра имени Алмазова.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге девочка отравилась психотропами.