В Гатчинском парке опровергли слухи о платном входе

Активисты уже собирались устраивать акции протеста, но повода, как оказалось, нет.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Руководство ГМЗ «Гатчина» отметило, что пока не было никаких распоряжений о том, чтобы сделать вход в парк платным. Некоторые мероприятия, проходящие на территории объекта, действительно могут стоить денег, но не посещение парка. Депутат ЗакСа уверен Александр Русских уверен, что люди начали переживать из-за закрытия «Гатчинского» на просушку. В парке нельзя было гулять с 30 марта по 22 апреля 2019 года. Сейчас его подготовили к наступающему лету, так что все желающие могут провести там свободное время.

Напоминаем, что слухи о платном входе появились от активистов, которые призывали выходить на митинги. Кто именно решил, что за посещение парка будут брать деньги – непонятно, передает Online47.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области создадут первый природный парк за последние 20 лет.