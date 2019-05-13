Петербургский художник изобразил Черного плаща на Марата

Утка очень уж похожа на Данилу Багрова из
Утка очень уж похожа на Данилу Багрова из "Брата" - тот свитер, тот же пистолет. Фото: Скриншот / https://www.instagram.com/slavaptrk

Граффити появилось на доме, рядом с которым снимали фильм «Брат».

О работе стало известно из Instagram-аккаунта автора произведения — художника Славы Ptrk. Он рассказал, что Черный плащ ассоциируется у него не только с детством, но и «Бандитским Петербургом». Именно поэтому выбрана такая локация – на Марата в далеком 1997 году снимали некоторые сцены «Брата».

«Из серии «Детство перед телевизором»»,

— подписал Слава.

Мститель в черном угрожающе выставил перед собой пистолет – остановит ли это коммунальщиков, которые захотят закрасить стрит-арт, остается только догадываться.

Пользователи отреагировали на работу положительно – многие хотят своими глазами увидеть шедевр, другие начали вспоминать другие мультфильмы конца 90-х, третьи рады, что теперь их двор охраняет сам Черный плащ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что граффитист упал с высоты на “Красном треугольнике”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
граффити марта черный плащ
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