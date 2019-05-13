Apple выдал первые собственные банковские карты

Карта выглядит подобным образом. Фото: https://twitter.com/BenGeskin
Карта выглядит подобным образом. Фото: https://twitter.com/BenGeskin

Владельцами являются сотрудники корпорации.

Об этом стало известно 13 мая. Банковская карта получила название AppleCard. Сейчас ее раздают только сотрудникам компании. Одну из них выложил в Twitter-аккаунт блогер Бен Гескин. Судя по снимку, карту можно активировать при помощи Wallet.

Она выглядит лаконично и стильно – обычная белая пластиковая кредитка с логотипом Apple.

Напоминаем, что Apple анонсировал выход кредитки около двух месяцев назад. Сейчас компания также трудится над созданием Apple TV. Видеосервис будет доступен для обладателей любого «яблочного» гаджета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Apple впервые за 10 лет выпустили игру для iPhone: нужно будет разносить газеты. Игра посвящена американский бизнесмену Уоррену Баффету, который сейчас находится на третьей строчке в списке самых богатых людей мира. Предыдущая игра компания возглавляла топы AppStore на протяжении нескольких лет.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
apple банковская карта
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Большом Сампсониевском «лбами» стукнулись байк и «Ауди»
Apple выдал первые собственные банковские карты
За майские праздники с улиц Петербурга вывезли 360 тонн мусора
Японская компания возобновит выпуск тамагочи
Аналитики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Петербургский художник изобразил Черного плаща на Марата
Лазарев мечтает о Евровидении в Сочи
Кокорина и Мамаева могут перевезти в Ярославль