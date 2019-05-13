Apple выдал первые собственные банковские карты

Владельцами являются сотрудники корпорации.
Об этом стало известно 13 мая. Банковская карта получила название AppleCard. Сейчас ее раздают только сотрудникам компании. Одну из них выложил в Twitter-аккаунт блогер Бен Гескин. Судя по снимку, карту можно активировать при помощи Wallet.
Она выглядит лаконично и стильно – обычная белая пластиковая кредитка с логотипом Apple.
Напоминаем, что Apple анонсировал выход кредитки около двух месяцев назад. Сейчас компания также трудится над созданием Apple TV. Видеосервис будет доступен для обладателей любого «яблочного» гаджета.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Apple впервые за 10 лет выпустили игру для iPhone: нужно будет разносить газеты. Игра посвящена американский бизнесмену Уоррену Баффету, который сейчас находится на третьей строчке в списке самых богатых людей мира. Предыдущая игра компания возглавляла топы AppStore на протяжении нескольких лет.