Соловьев украинскому эксперты: «Пошел вон отсюда!»

"Вон отсюда!" Фото: Скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

"Вон отсюда!" Фото: Скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Телеведущий в очередной раз выгнал специалиста из студии программы «Кто против?».

Инцидент случился в передачи, которую показывали накануне на телеканале Россия 24. Темой для обсуждения стал Иосиф Сталин и его роль в истории Советского союза. Также разговор зашел о Степане Бандере – Соловьев рассказал, что в Украине популяризируют образ человека, который поддерживает Адольфа Гитлера, что, по его мнению, недопустимо.

Приглашенный украинский эксперт Всеволод Непогодин заявил, что таким образом Степан Бандера выступал против сталинизма. Такой ответ возмутил телеведущего, который назвал эксперты сволочью.

«Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу»,

— подытожил Соловьев. Непогодин действительно покинул студию уже через пару мгновений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии. Тогда в программе тоже обсуждали Вторую мировую войну.