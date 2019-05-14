Смольный и «Лукойл» совместно улучшат дороги Петербурга

Соглашение направлено на применение битума при строительстве дорог. Фото: Pixabay

Соглашение направлено на применение битума при строительстве дорог. Фото: Pixabay

Сообщается, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 15 мая подпишет договор с ООО «ЛЛК-Интернешнл».

Сотрудничество Санкт-Петербурга с «Лукойлом» будет направлено на улучшения состояния дорожного покрытия на территории Северной столицы и увеличения общего срока службы городских автомобильных дорог. Взаимодействие сторон будет направлено на использование битума при строительстве дорог, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.

Компания ООО «ЛЛК-Интернешнл» полностью находится в собственности «Лукойла». Она специализируется на производстве смазочных материалов.

Подписание соглашения о сотрудничестве между сторонами назначено на завтра, 15 мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вчера подземный переход на станции метро «Удельной» перешел в собственность Санкт-Петербурга.