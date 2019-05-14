Розы из Донбасса посадят в Парке Победы

Петербург посетит делегация из Донецка в рамках международного проекта «Берегиня Донбасса» и патриотической акции «Розы Донецка — городам России». Об этом сообщает Союз донбассовцев Петербурга и Ленобласти.

15 мая в 14.00 часов рядом с храмом всех святых в земле Русской просиявших на территории Парка Победы состоится торжественная высадка роз.

В этот же день, 15 мая, в 11.00 в культурно-досуговом центре «Московский» пройдет встреча делегации из Донецка с общественными организациями Северной столицы.

Донецк по признанию ЮНЕСКО считается одним из красивейших промышленных городов мира. С 1975 года Донецк был признанным городом миллиона роз, поскольку на каждого жителя приходится по кусту этого красивого цветка.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за российскими паспортами в Донецке выстроились очереди.