Розы из Донбасса посадят в Парке Победы

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Петербург посетит делегация из Донецка в рамках международного проекта «Берегиня Донбасса» и патриотической акции «Розы Донецка — городам России». Об этом сообщает Союз донбассовцев Петербурга и Ленобласти.

15 мая в 14.00 часов рядом с храмом всех святых в земле Русской просиявших на территории Парка Победы состоится торжественная высадка роз.

В этот же день, 15 мая, в 11.00 в культурно-досуговом центре «Московский» пройдет встреча делегации из Донецка с общественными организациями Северной столицы.

Донецк по признанию ЮНЕСКО считается одним из красивейших промышленных городов мира. С 1975 года Донецк был признанным городом миллиона роз, поскольку на каждого жителя приходится по кусту этого красивого цветка.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за российскими паспортами в Донецке выстроились очереди.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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