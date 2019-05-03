За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке

Люди пришли к зданию аппарата миграционной службы в пять часов утра.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Прием документов на получение российского гражданства начали в эту пятницу – в скором времени отделений будет работать значительно больше, что упростит получение заветного документа. Многие жители ДНР пришли к отделению ранним утром – люди рассказывают, что хотят быть первыми и что давно ждали возможности стать гражданами России, передают РИА Новости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме. Ответ на заявку люди смогут получить в течение трех месяцев. При этом их не нужно отказываться от украинского гражданства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что опубликованы официальные итоги выборов на Украине. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей.