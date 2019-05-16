Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета

Народная артистка пока что не вступила в должность официально.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Новостью поделился супруг актрисы – Михаил Боярский. Сама Луппиан в разговоре с изданием «Петербургский дневник» отметила, что ей предложили вступить в должность еще полтора месяца назад. Все это время актриса собирала документы, а также ждала одобрения своей кандидатуры от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Совсем скоро Луппиан познакомиться с труппой. Уже сейчас она полная идеями и планами – актриса хочет упрочнить положение театра, внести в афишу разнообразие, чтобы в Ленсовета приходили все слои населения.

Луппиан отметила, что сейчас в театр в основном ходят молодые люди, поэтому актриса хочет добавить несколько спектаклей из старой публики.

Напоминаем, что актриса играет на сцене театра с 1970 года.

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