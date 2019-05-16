Беглов похвастался успехами Петербурга

Врио губернатора Северной столицы заявил, что город постепенно выбирается из долговой ямы.

Об этом глава города рассказал в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале 78.ru. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что за последние полгода собираемость налогов выросла в два. В том числе благодаря этому удалось выплатить часть государственного долга – он стал меньше на 4,7 миллиардов рублей. Беглов заверил также, что сейчас местные власти отказались от идеи брать новые займы – нужно разобраться со старыми.

Глава Санкт-Петербурга поблагодарил федеральный центр за поддержку. Беглов рассказал, что благодаря финансовому содействию Москвы Северная столица смогла преодолеть дефицит бюджета и выйти в профицит, который составил 10 миллиардов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов воспользуется опытом Сингапура при создании новой транспортной системы в Петербурге.