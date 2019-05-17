В Ленобласти ИНН можно получить в МФЦ за 9 дней

Все многофункциональные центры Ленинградской области обладают полномочиями выдавать свидетельство о постановке на учет в Федеральную налоговую службу России.

Для того, чтобы оформить ИНН, необходимо предъявить в МФЦ паспорт, заявление и согласие налогоплательщика. Помимо этого нужно будет выбрать один из трех способ получения готово документа: почта России, электронная почти или явка в МФЦ, сообщается на официальном сайте Ленинградской области.

Данный документ необходим для оформления налоговых выплат, декларирования доходов, получения информации о задолженностях по налогам, открытия ИП. Оформление ИНН в центре госуслуг займет не более 9 рабочих дней.

В первый раз документ оформляется бесплатно. В случае повторного выпуска необходимо заплатить госпошлину в размере 300 рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области будут выдавать свидетельство о рождении за минуты.