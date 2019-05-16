В Ленобласти будут выдавать свидетельство о рождении за минуты

В МФЦ трех районов услуга будет доступна уже с октября. Фото: http://lenobl.ru
В МФЦ трех районов услуга будет доступна уже с октября. Фото: http://lenobl.ru

Многофункциональные центры Ленинградской области будут выдавать документы о государственной регистрации в течение дня обращения.

Законопроект внес на рассмотрение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На данный момент предложение обсуждается профильными комиссиями парламента, сообщается на официальном сайте Ленобласти.

В соответсвии с проектом специалисты МФЦ получат полномочия составлять записи актов граждансокго состояния, в частности, регастрация рождения ребенка. В связи с этим выдача свидетельства о рождении будет занимать несколько минут.

Уже в октябре этого года услуга будет доступна в пилотном варианте в нескольких районах Ленобласти: Выборгском, Гатчинском и Приозерском. В остальных — с января следующего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как выбрать и столько стоят детские лагеря Ленинградской области в предстоящий летний период.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр дрозденко ленобласть мфц
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