Первый омбудсмен Петербурга хочет в губернаторы

Михайлов дважды был депутатом ЗакСа. Фото: Facebook
Михайлов дважды был депутатом ЗакСа. Фото: Facebook

Игорь Михайлов понизит ЖКХ и позаботится о разводах.

Бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов хочет побороться за пост губернатора Северной столицы, о чем сообщил на свой странице в Facebook. У него уже есть идеи, с которыми он планирует завоевать доверие петербуржцев.

Слоган Михайлова: «Выбирать надо не человека, а свою жизнь». Политик озабочен проблемами семьи: каждая вторая пара разводится, что плохо сказывается на демографии.

Михайлов хочет понизить плату по ЖКХ. Это сократит цены на товары на 40%.

Игорь Михайлов (род. 1963) окончил юрфак СЗАГС при президент РФ, дважды избирался в качестве депутата парламента Санкт-Петербурга. Стал первым из омбудсменов в Северной столице.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Кандидатам предстоит пройти “муниципальный фильтр” — получить подписи муниципальных депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов обещает остановить рост цен на ЖКХ.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
выборы губернатор игорь михайлов омбудсмен программа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов устроил смотр спасателям МЧС и их катерам
Ленобласть и Петербург будут вместе развивать метрополитен
Под Лугой сломался состав, электрички едут до Толмачево
Первый омбудсмен Петербурга хочет в губернаторы
Пожар в мастерской на Салтыковской тушили по рангу №1-БИС
Умерла знаменитая кошка Grumpy Cat
Парк имени Сахарова спасут от воды
В Петербурге сорвали пробный ЕГЭ по английскому языку