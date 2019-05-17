Первый омбудсмен Петербурга хочет в губернаторы

Игорь Михайлов понизит ЖКХ и позаботится о разводах.

Бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов хочет побороться за пост губернатора Северной столицы, о чем сообщил на свой странице в Facebook. У него уже есть идеи, с которыми он планирует завоевать доверие петербуржцев.

Слоган Михайлова: «Выбирать надо не человека, а свою жизнь». Политик озабочен проблемами семьи: каждая вторая пара разводится, что плохо сказывается на демографии.

Михайлов хочет понизить плату по ЖКХ. Это сократит цены на товары на 40%.

Игорь Михайлов (род. 1963) окончил юрфак СЗАГС при президент РФ, дважды избирался в качестве депутата парламента Санкт-Петербурга. Стал первым из омбудсменов в Северной столице.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Кандидатам предстоит пройти “муниципальный фильтр” — получить подписи муниципальных депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов обещает остановить рост цен на ЖКХ.