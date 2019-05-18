Дзюба показал “путь воина” к чемпионству

В нарезке видео нападающий собрал лучшие моменты 2018 и 2019 года.

Форвард ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram нарезку видео с лучшими моментами своей игры в 2018 и 2019 годах. На видео отражен период игры Дзюбы за “Арсенал” Тулы, а завершается оно награждением “Зенита” в Петербурге после матча с ЦСКА. Нападающий назвал видео “путем воина”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Путь Воина💪👊🦁 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 17 Май 2019 в 1:17 PDT

Несмотря на то, что сезон Чемпионата России по футболу еще не закончился, “Зенит” уже обеспечил себе первое место и получил кубок 2018/2019 на вечное хранение.

Сейчас футболисту 30 лет. Дзюба является капитаном сборной России по футболу. Он перешел в “Зенит” в 2015 году, провел за него 95 матчей и забил 37 голов. За сборную провел 34 игры и забил 16 мячей. Женат и воспитывает сына.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что полузащитник “Зенита” Санкт-Петербурга Мак может уйти из клуба.