Во втором периоде Россия обгоняет Латвию

Хоккеистам сборной России удалось сравнять счет в пятой игре группового этапа чемпионата мира в матче против сборной Латвии.

Сегодня, 18 мая, на арене «Словнафт» в столице Словакии сборная России играет с латышами в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Латвии. Шайбу в ворота россиян забил Оскарс Цибульскис. Однако уже в самом начале второго периода Дмитрий Орлов смог уравнять счет.

Затем Никита Гусев забил ещё одну шайбу в ворота противников и счет стал 2:1 в пользу россиян. На 33-й минуте Никита Кучеров забил ещё один гол.

Второй период закончился со счетом 3:1 в пользу сборной России.

На данный момент россияне уже обыграли Норвегию, Австрию, Чехию и Италию, суммарно забив 23 шайбы. Пропустили хоккеисты сборной России всего 2 гола.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Братиславе идет матч сборной России и Латвии по хоккею.