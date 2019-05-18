Люди выбирают собаку согласно своей генетике

Точного подтверждения пока нет. Фото: pixabay
Точного подтверждения пока нет. Фото: pixabay

У некоторых людей есть генетическая склонность к выбору собаки в качестве домашнего питомца.

К такому выводу пришла команда ученых, которая попыталась провести закономерность между структурой близнецов и выбором породы собак, которых они заводят, передает издание «Машины и механизмы».

Целью ученых было определить, зависит ли выбор питомца от генетики человека. Собаки уже на протяжении 15 тысяч лет являются одомашненными животными.

Исследование близнецов является популярным в науке методом, так как позволяет выявить закономерности благодаря наличию общих геном. Установлено, что близнецы одной пары делают выбор в пользу одинаковых пород собак. В случае неидентичных близнецов такая закономерность не работает.

На данном этапе исследования не удалось определить, как влияют гены на человеческое поведение в данном вопросе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у бульдогов обнаружена генная мутация.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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