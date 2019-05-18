У бульдогов обнаружена генная мутация

Ученые из Великобритании нашли объяснение проблемам с дыханием у таких собак, как бульдоги, терьеры, пекинесы и некоторые другие.

Ранее считалось, что проблемы с дыханием у ряда пород собак обусловлены особенным строением черепа. Однако теперь ученые выявили закономерность, что у всех данных пород присутствует мутации в гене ADAMTS3.

Описание исследования, которое проводилось на базе Эдинбургского университета в Шотландии, опубликовано в журнале PLOS Genetics.

В ходе эксперимента ученые проводили сравнение геномов 400 терроров, часть из которых проблем с дыхательной системой не имела. Сопоставив результаты исследования, ученые пришли к выводу, что мутации указанного гена приводят к развитию отеков в дыхательных органах.

Новые знания стоит учитывать ветеринарам в своей врачебной практике.

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