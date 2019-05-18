Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах

Себастьян Курц заявил, что его партия «АПС» не будет продолжать работать в нынешнем составе.

Об этом стало известно 18 мая. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране пройдут досрочные выборы. Он считает, что нужно, чтобы они состоялись как можно быстрее. Об этом он уже сказал федеральному президенту.

Курц считает, что вокруг партии «АПС» слишком часто возникают какие-то скандалы и неприятные инциденты, передает ТАСС. Это вредит проекту реформ и переменам в Австрии, поэтому необходимо обновить состав партии.

Последней каплей стала видеозапись, попавшая в сеть пару дней назад. На нем запечатлен разговор между сторонниками партии и русскоговорящей женщиной, которые обсуждают покупку влиятельно австрийского СМИ. Собеседница обещала информационную поддержку «АПС», если ей дадут доступ к секретным документам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым.