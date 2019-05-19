Омский певец намерен подать в суд на Олега Газманова

Омский певец Александр Шаханин уличил заслуженного артиста России Олега Газманова в плагиате и намерен подать на него в суд. Шаханин утверждает, что Газманов присвоил себе стихи и мелодию песни «Бессмертный полк».

Такой информацией поделился со зрителями программы «Секрет на миллион» на канале НТВ сам Олег Газманов. По словам артиста, кроме названия эти песни между собой ничего не объединят.

«Он меня достал, он хочет просто привлечь к себе внимание. Я не хочу его видеть», — добавил Газманов.

По заверению артиста, он написал эту композицию, находясь под впечатлением от ежегодной международной акции «Бессмертный полк».

Тем временем сотрудники передачи обратились к независимым экспертам в области автороведческой и музыковедческой экспертиз с просьбой проанализировать обе песни и определить наличие плагиата в «Бессмертном полку».

Результаты экспертизы показали отсутствие какого-либо плагиата.

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