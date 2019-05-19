В ноябре в «Ласточках» появится бесплатный Wi-Fi

В начале ноября во всех «Ласточках» следующих по маршруту Тосно – Московский вокзал появится доступ бесплатному Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной пассажирской компании.

АО «СЗППК» на сайте госзакупок разместило конкурс на поставку и монтаж оборудования. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 24 млн рублей. Победителя выберут 31 мая.

По условиям договора подрядчик должен будет обеспечить стабильное покрытие сетью Wi-Fi вагоны электропоезда. Работы по монтажу оборудования необходимо закончить к ноябрю месяцу. Количество одновременных подсоединений к Wi-Fi сети должно составлять не менее 500 пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что бесплатный Wi-Fi появился между станциями “Приморская” и “Беговая”. Средняя скорость подключения поезда к сети составляет 250 Мбит/с.