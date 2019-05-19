Бобра, плывущего в центе Петербурга, заметил Юрий Дудь

Подписчики моментально отреагировали на такой “живой” пост и высказали мнение, что это культурный бобер. Фото: https://www.instagram.com/yurydud/

Подписчики моментально отреагировали на такой “живой” пост и высказали мнение, что это культурный бобер. Фото: https://www.instagram.com/yurydud/

Российский журналист и видеоблогер разметил видео на своей странице в Instagtam.

Бобра популярный видеоблогер Юрий Дудь заметил в канале Грибоедова. Как написал Дудь на своей страннице в социальной сети, точно не ожидал выйти на улицу и заметить в воде бобра.

Животное степенно плавает по самому центру Петербурга возле Львиного моста.

“Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой бобер! Ну, и в сегодняшнюю погоду (сильно за 20 и ни облачка) Петербург просто лучший город на свете”, — поделился своими наблюдениями Юрий Дудь.

Подписчики моментально отреагировали на такой “живой” пост и высказали мнение, что это культурный бобер, который точно намерен построить дамбу в центре Северной столицы в стиле барокко.

Быть может, выражают некоторые подписчики мнение, бобер сам удивился увидеть журналиста.

“К бобру зашел на страницу, а он такой…выходишь поплавать, а там живой Дудь”, — шутят подписчики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградском зоопарке показали, как прошла “Ночь Музеев”.

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