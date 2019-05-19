Победу голландского исполнителя на “Евровидении” могут аннулировать из-за грубых нарушений

Участник нарушил главное условие музыкального конкурса.
Победитель из Голландии Дункан Лоуренс нарушил главное условие “Евровидения”. Для своего выступления он взял песню, которая уже была в его репертуаре. Видео с выступлением было уже размещено на видеохостинге YouTube в 2017 году. Об этом пишет “Lenta.ru”.
В связи с тем, что были нарушены условия конкурса, результаты могут быть пересмотрены.
Напомним, 25-летний Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade, набрал 492 балла.
Российский участник Сергей Лазарев занял третье место.
Конкурс в этом году проходил в Израиле. В финале конкурса выступили 26 стран.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ослепшую Mel B из Spice Girls привезли в больницу.