Победу голландского исполнителя на “Евровидении” могут аннулировать из-за грубых нарушений

Конкурс в этом году проходил в Израиле. Фото: https://www.instagram.com/itsduncanlaurence/

Конкурс в этом году проходил в Израиле. Фото: https://www.instagram.com/itsduncanlaurence/

Участник нарушил главное условие музыкального конкурса.

Победитель из Голландии Дункан Лоуренс нарушил главное условие “Евровидения”. Для своего выступления он взял песню, которая уже была в его репертуаре. Видео с выступлением было уже размещено на видеохостинге YouTube в 2017 году. Об этом пишет “Lenta.ru”.

В связи с тем, что были нарушены условия конкурса, результаты могут быть пересмотрены.

Напомним, 25-летний Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade, набрал 492 балла.

Российский участник Сергей Лазарев занял третье место.

Конкурс в этом году проходил в Израиле. В финале конкурса выступили 26 стран.

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