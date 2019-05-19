Ослепшую Mel B из Spice Girls привезли в больницу

В больнице считают, что в будущем певице может потребоваться дополнительная терапия. Фото: https://www.instagram.com/officialmelb/

В больнице считают, что в будущем певице может потребоваться дополнительная терапия. Фото: https://www.instagram.com/officialmelb/

Как только зрение вернулась, певица присоединилась к группе, которая готовится к гастролям.

Солистку группы Spice Girls Мелани Браун привезли в больницу из-за того, что Mel B потеряла зрение, сообщает The Sun 19 мая.

В больнице Moorfields рассказали, что Браун была в ярости и кричала, что ничего не видит. Ее привезли водитель и помощник, державший ее за руку.

Позже певицу перевели в другую больницу, но как только зрение вернулось, Браун уехала, чтобы продолжить репетиции с группой — Spice Girls отправляются на гастроли на следующей неделе.

В издании сообщают, что состояние 43-летней Mel B оценивали как плохое, и хотя ей удалось быстро восстановиться, в будущем ей может потребоваться дополнительная терапия.

Британская группа Spice Girls появилась в 1994 году. Хотя в 2000-ых ее участницы занимались сольными проектами, сейчас группа хочет дать тур по Великобритании.

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