Бритни Спирс ушла из зала суда босиком (фото)

Britney Spears (Бритни Спирз). Фото: mirror.co.uk
Britney Spears (Бритни Спирз). Фото: mirror.co.uk

Американская певица Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком. Как сообщает Mirror, на заседании обсуждался вопрос об опекунстве и состоянии ее психического здоровья.

Перед зданием суда певицу поджидали поклонники, скандировавшие лозунг «Свободу Бритни!»

Britney Spears (Бритни Спирз). Фото: mirror.co.uk
Britney Spears (Бритни Спирз). Фото: mirror.co.uk

Издание отмечает, что на судебный процесс певица приехала вместе с матерью, но покинула здание одна. По некоторым данным, Спирс просила ограничить опекунство ее отца, но суд не удовлетворил эту просьбу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что американский суд приговорил псевдомиллионершу из России к тюремному сроку. Анна Сорокина, которая предпочитала представляться Анной Делви, делала вид, что она – богатая наследница. В общей сложности россиянка похитила около 275 тысяч долларов.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Бритни Спирс опека суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взрывы и выстрелы в Полежаевском парке напугали петербуржцев
Камчатский медведь утащил у охотников продукты (видео)
Бритни Спирс ушла из зала суда босиком (фото)
В Гатчине загорелся двухэтажный деревянный дом (видео)
Как западные спецслужбы шпионили за СССР на парадах
Вачовски планируют переснять «Матрицу»
Водитель Fiat в смертельном ДТП на Кушелевской был пьян
В больницу Всеволожска привезли мужчину с переломом черепа