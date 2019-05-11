Бритни Спирс ушла из зала суда босиком (фото)

Американская певица Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком. Как сообщает Mirror, на заседании обсуждался вопрос об опекунстве и состоянии ее психического здоровья.

Перед зданием суда певицу поджидали поклонники, скандировавшие лозунг «Свободу Бритни!»

Издание отмечает, что на судебный процесс певица приехала вместе с матерью, но покинула здание одна. По некоторым данным, Спирс просила ограничить опекунство ее отца, но суд не удовлетворил эту просьбу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что американский суд приговорил псевдомиллионершу из России к тюремному сроку. Анна Сорокина, которая предпочитала представляться Анной Делви, делала вид, что она – богатая наследница. В общей сложности россиянка похитила около 275 тысяч долларов.