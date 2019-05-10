Американский суд приговорил псевдомиллионершу из России к тюремному сроку

Анна Сорокина отсидит за решеткой как минимум четыре года.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Суд в Нью-Йорке признал уроженку России виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы от четырех до 12 лет. Она покинет тюрьму по УДО через пару лет, если ей позволит суд, и тут же будет депортирована в Германию.

Напоминаем, что Анна Сорокина, которая предпочитала представляться Анной Делви, делала вид, что она – богатая наследница. На протяжении некоторого времени девушка подделывала чеки и документы, чтобы взять кредиты. В общей сложности россиянка похитила около 275 тысяч долларов.

Пользуясь доверчивостью банков, Анна отлично проводила время – жила в дорогих отелях и ела в шикарных ресторанах. В 2017 году обман раскрылся и девушку отправили в тюрьму.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в даче взятки.