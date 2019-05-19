Актер Мэттью Макконахи спустя 31 год решился забрать школьный аттестат

Дело в том, что на выпускном вручают только обложку от аттестата. За самими документом необходимо прийти позже.

Чего не сделал американский актер Мэттью Макконахи. И только спустя 31 год он в качестве звездного выпускника школы пришел в родные стены учреждения и забрал аттестат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Longview News-Journal.

Актер окончил старшую школу в Лонгвью, штат Техас. После он поступил в Техасский университет в Остине, а за школьным аттестатом так и не пришел.

Когда он все же пришел за ним, то за одно произнес речь перед окончившими школу в этом году. Он посоветовал выпускникам всегда слушать зов своего сердца, как делал это он сам.

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