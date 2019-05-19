Нидерланды не будут лишать победы на «Евровидении»

Конкурс в этом году проходил в Израиле. Фото: https://www.instagram.com/itsduncanlaurence/

Конкурс в этом году проходил в Израиле. Фото: https://www.instagram.com/itsduncanlaurence/

Европейский вещательный союз закрыл глаза на нарушение правил.

Об этом стало известно сегодня, 19 мая. В сети разразился скандал – пользователи нашли композицию Дункана Лоуренса, которую он опубликовал еще два года назад на YouTube. По правилам конкурса певец должен представить на конкурсе новую песню – выступать со старыми запрещено. Тем не менее, представитель Нидерландов не только выступил, но и победил.

ЕВС наконец отреагировал на слухи об аннулировании победы Лоуренса. Официальный представитель отметил, что нет поводов лишать Нидерланды первого места, так как опубликованный ролик «не дал преимущества» конкурсанту, передает ТАСС.

О том, что видео было в сети, жюри знали, но решили все равно допустить песню к участию.

Напоминаем, что Лоуренс заявил, что победил благодаря своей искренности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении», второе место досталось певцу из Италии, а первое – Нидерландам.