В Госдуме пообещали выдавать паспорта РФ в Приднестровье

Правительство РФ планирует в ближайшие сроки начать выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. Об этом депутат Государственной Думы Александр Ярошук рассказал в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ.

По его словам, по многочисленным просьбам граждан депутаты внесли коррективы в закон необходимый для осуществления этого процесса. Также Ярошук рассказал, что Москва намерена выделить средства на достройку ряда социальных объектов в непризнанной республике.

При этом Россия начнет поставлять в регион коммунальную технику и троллейбусы. Депутат также отметил, что после 2020 года в мире изменится геополитическая обстановка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.