В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере Бразилии. Правительство страны назвало произошедшее «бойней». Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Местные СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, написали, что огонь по питейному заведению открыли семь вооруженных людей. В результате обстрела погибли 11 жителей города, еще один был ранен,

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Каире возле Большого египетского музея прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало 19 мая днем в момент проезда туристического автобуса. В автобусе находились 25 гражданами ЮАР.