«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге

В честь чемпионства РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» 26 мая проведет парад, в рамках которого футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.

Также войдут туда и корабли с болельщиками. Движение теплоходов будет начинаться от пересечения каналов Крюкова и Грибоедова до причала у Шереметьевского дворца, сообщается на официальном сайте «Зенита».

После окончания водной части парада команда перейдет в золотой автобус, который будет следовать по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Парад закончится на стадионе «Петровский».

В ближайшее время будет опубликован более детальный маршрут предстоящего парада.

На мероприятии приглашаются болельщики. Также объявлен официальный хэштег события — #ЧемпионскийПарад.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что самые известные таксы России соберутся в Петербурге на парад.