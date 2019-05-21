На севере Нигерии более 26 человек погибли из-за нападении бандитов

Очень много жертв в один день. Фото: pixabay

Очень много жертв в один день. Фото: pixabay

В Нигерии погибли более 26 человек. На них напала местная группировка бандитов, сообщает телеканал Channels TV.

Известно, что нападение состоялось утром во вторник, 21 мая. Группировка приехала на мотоциклах.

По сообщениям от местных источников известно, что 11 человек были убиты в районе Фаскаре, ещё пятеро — в Дан Муса. Бандиты также совершили налет на земледельцев в районе Бастари в деревне Йар Гамджи. Всего в результате жестоких действий злоумышленников скончались 18 человек погибли. Сообщается о ещё 10 людях, которые пропали без вести.

Сотрудник полиции штата Gambo Isah рассказал, что поисковым отрядом в лесном массиве были обнаружены останки еще 3 людей. Неподалеку располагался лагерь бандитов, из которого они ушли.

Полиция сообщает, что в настоящий момент «ведётся расследование». Обстоятельства преступлений выясняются, бандитов ищут.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Госстройнадзор проверил ЖК «Лондон Парк», где из-за обрушения пролётов погиб человек.