Зеленский проведет референдум о переговорах с Россией

Также на референдум хотят вынести вопрос о достижении мирных договоров с Россией.
Для этих целей президент Украины Владимир Зеленский и его команда планируют принять закон о референдуме. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на главу администрации президента Андрея Богдана.
Референдум нужен для того, чтобы не только президент принимал решение, но и народ Украины, сказал Зеленский.
Также Зеленский планирует встретиться с представителями бывшего главы государства Петра Порошенко, чтобы обсудить вопрос освобождения украинских пленных.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возбуждено дело о государственной измене Порошенко.