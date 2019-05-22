Зеленский проведет референдум о переговорах с Россией

Референдум нужен для того, чтобы не только президент принимал решение, но и народ Украины, сказал Зеленский. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Референдум нужен для того, чтобы не только президент принимал решение, но и народ Украины, сказал Зеленский. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Также на референдум хотят вынести вопрос о достижении мирных договоров с Россией.

Для этих целей президент Украины Владимир Зеленский и его команда планируют принять закон о референдуме. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на главу администрации президента Андрея Богдана.

Референдум нужен для того, чтобы не только президент принимал решение, но и народ Украины, сказал Зеленский.

Также Зеленский планирует встретиться с представителями бывшего главы государства Петра Порошенко, чтобы обсудить вопрос освобождения украинских пленных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возбуждено дело о государственной измене Порошенко.