Возбуждено дело о государственной измене Порошенко

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Дело заведено государственным бюро расследований Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено на основании заявления бывшего заместителя главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Причиной инцидента стали события, которые произошли в ноябре 2018 года. Тогда корабли МВС Украины совершили попытку перейти через Керченский пролив на территорию Азовского моря. Однако действия были приостановлены благодаря силам российских пограничников.

Обвинения Андрея Портнова в отношении Порошенко заключается в том, что он, находясь на посту главы страны, совершил государственную измену, отправив моряков в Керченский пролив. Тем самым он совершил попытку перевести страну в военное положение, пожертвовав моряками.

Портнов отмечает, что Порошенко должен был понимать, что моряки могут попасть в плен или погибнуть. Он считает, что данные действия являются госизменой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский подписал свой первый президентский указ.