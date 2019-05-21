Зеленский подписал свой первый президентский указ

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый президентский указ, согласно которому он назначает себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий документ размещен на сайте администрации главы государства.

Приняв полномочия главнокомандующего ВСУ, Зеленский получил законное право назначать и освобождать от должностей высшее командование украинской армии, вносить в парламент на рассмотрение лицо на должность министра обороны, возглавлять и формировать состав Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в должность главы государства. Инаугурация состоялась в стенах Верховной рады в понедельник, 20 мая. Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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