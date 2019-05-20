Зеленский принес присягу президента Украины

Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в должность главы государства.

Инаугурация состоялась в стенах Верховной рады в понедельник, 20 мая. Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие. После ему были вручены официальные символы власти главы государства — знак президента в форме орденской цепи, гербовая печать и булава.

В зале парламента присутствовали депутаты, четверо бывших президентов Украины, члены правительства, а также иностранные гости.

Отмечается, что после инаугурации Зеленский намерен назначить досрочные выборы в Раду, которые могут пройти уже 14 июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Порошенко рассказал о самом большом сожалении. Он рассказал, что надеялся навести порядок – установить мир и воссоединить Украину и Крым, но у него не вышло. Порошенко расстроен, что страна начала слишком поздно думать об уровне жизни населения.