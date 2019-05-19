Порошенко рассказал о самом большом сожалении

Действующий президент Украины на своем посту не смог добиться некоторых из поставленных целей.

Об этом стало известно сегодня, 19 мая. Глава Украины выступил перед украинским народом с речью, в которой поведал о своих сожалениях. Порошенко отметил, что говорит с людьми откровенно – так, словно они разговаривают наедине. Он рассказал, что надеялся навести порядок – установить мир и воссоединить Украину и Крым, но у него не вышло. Порошенко расстроен, что страна начала слишком поздно думать об уровне жизни населения, переживая из-за экономического кризиса. В этом президент в какой-то степени обвинил агрессивную политику России.

Напоминаем, что Порошенко покидает пост, который займет Зеленский уже 20 мая утром.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым. Он также отметил, что его не волнует, как много сил и времени нужно будет потратить на это.