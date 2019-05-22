Свердловская набережная закрыта из-за учений МЧС

Пожарные тренируется недалеко от гостиницы «Охтинская».

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что недалеко от гостиницы проходят учения, из-за чего приняли решение перекрыть Свердловскую набережную. Это нужно для того, чтобы было удобно делать забор воды из Невы, уточняет очевидец, которому пришлось экстренно корректировать свой маршрут.

На фотографиях, которые выложил петербуржец, видно, что у «Охтинской» скопилось много пожарных машин.

«Когда пожар будет, сначала тоже перекроют все, только потом водовозы подъедут», — иронизирует один из пользователей.

«Сегодня мы здесь — эксперты МЧС и знатоки пожарного дела»,

— словно отвечает ему девушка.

Судя по данным «Яндекс. Пробки», сейчас движение у «Охтинской» не затруднено.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургскую дамбу решили не открывать до шести часов 27 мая. Там продолжат технологические работы.