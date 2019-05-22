Свердловская набережная закрыта из-за учений МЧС

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Пожарные тренируется недалеко от гостиницы «Охтинская».

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что недалеко от гостиницы проходят учения, из-за чего приняли решение перекрыть Свердловскую набережную. Это нужно для того, чтобы было удобно делать забор воды из Невы, уточняет очевидец, которому пришлось экстренно корректировать свой маршрут.

На фотографиях, которые выложил петербуржец, видно, что у «Охтинской» скопилось много пожарных машин.

«Когда пожар будет, сначала тоже перекроют все, только потом водовозы подъедут», — иронизирует один из пользователей.

«Сегодня мы здесь — эксперты МЧС и знатоки пожарного дела»,

— словно отвечает ему девушка.

Судя по данным «Яндекс. Пробки», сейчас движение у «Охтинской» не затруднено.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургскую дамбу решили не открывать до шести часов 27 мая. Там продолжат технологические работы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
мчс свердловская набережная учения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К сборной России присоединится защитник СКА
В Петербурге утвердили программы развития пяти территориальных кластеров
Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке
Теплая погода покинет Петербург к концу недели
За подделку рецептов на выдачу психотропных веществ в Петербурге задержаны двое
Финские студенты расписали стену «Севкабель Порта»
Загадка «долины кувшинов»: в Лаосе нашли новое «кладбище гигантов»
Внимание, 120 такс в саду: как в Петербурге пройдет Такс Парад-2019