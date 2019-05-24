Власти США предъявили Ассанжу еще 17 обвинений

Джулиан Ассандж. Фото: Facebook
Джулиан Ассандж. Фото: Facebook

Правительство США предъявило основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения по 17 пунктам. Журналиста обвиняют в нарушении закона о шпионаже, сообщает РИА «Новости».

По заявлению Минюста США, Ассанж вступил в сговор с бывшим разведчиком Челси Мэннингом для получения доступа к засекреченным документам, что нанесло ущерб национальной безопасности страны.

Ранее журналист был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Ордер на задержание Ассанжа власти США направили Британии в декабре 2018 года. В Лондоне Ассанж был приговорен к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что данные четырех тысяч сотрудников ФСБ и полицейских из США оказались в руках хакеров. Бытует мнение, что под угрозой также находятся личные данные политиков.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
WikiLeaks Джулиан Ассандж происшествие США
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Власти США предъявили Ассанжу еще 17 обвинений
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