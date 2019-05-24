Детская поликлиника на Мытнинской будет работать во время ремонта

Ремонт закончат в августе. Фото: СПб ГБУЗ
Ремонт закончат в августе. Фото: СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника N44"

Ранее предполагалось, что детская поликлиника №44, которая находится на Мытнинской улице в Санкт-Петербурге, приостановит работу на время капремонта.

Однако было решено не останавливать работу и не переезжать в другие медицинские учреждения, сообщили Gazeta.SPb в администрации Центрального района.

Глава районной администрации Максим Мейксин на выездном совещании провел проверку здания. Решено, что капитальный ремонт для поликлиники необходим. При этом угроз для пациентов и посетителей нет, в связи с чем эксплуатацию можно продолжать даже во время проведения ремонтных работ.

В скором времени будет устранено два очага аварийности, затем специалисты приступят к капитальному ремонту. Предполагается, что работы будут завершены уже в августе этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в домах Петербурга проведут установку систем погодного регулирования.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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