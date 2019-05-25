Ударный беспилотник «Охотник» совершил свой первый взлет

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» поднялся в воздух в начале весны 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Первый тестовый взлет летательного аппарата был осуществлен на Новосибирском авиационного завода им. Чкалова.

Отмечается, что «Охотник» поднялся в воздух на высоту нескольких метров, после чего совершил удачное приземление. В ходе испытаний беспилотник выполнил все действия автономно.

БПЛА «Охотник» выполнен с применением технологии стелс. Он имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса беспилотника — 20 тонн.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин назвал лазер главным российским оружием XXI века.

Глава государства предложил вынести на обсуждение боевые лазерные системы с использованием российской оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, а также рассмотреть проведение испытаний лазерного комплекса «Пересвет».