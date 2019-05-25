Папа Римский об абортах: «Можно ли нанять киллера для решения проблемы?»

Папа Римский Франциск считает, что аборт нельзя делать ни в коем случае.

Мнение понтифика стало известно сегодня, 25 мая. Он заявил, что от ребенка нельзя избавляться даже в том случае, если есть негативные тенденции развития плода, передает агентство Associated Press. Папа Римский Франциск также отметил, что дело не столько в религии, сколько в человеческой морали –он уверен, что аборт можно сравнить с наймом киллера. Разве это нормально – задается он риторическим вопросом.

Напоминаем, что недавно против абортов также высказался патриарх Кирилл. Население России должно расти, считает он, поэтому нельзя поощрять аборты. Патриарх Кирилл также отметил, что недостаточно давать молодым родителям материнский капитал – нужно предпринимать и другие шаги. Он отметил, что этот вопрос вообще стоит закрыть раз и навсегда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, как аборты повлияли на снижение рождаемости девочек.